Issy-les-Moulineaux Vous pratiquez le running, venez tester votre VMA (séance gratuite) RUN 2 CHALLENGE FFA Cité des Sports Issy-les-Moulineaux, 27 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Vous pratiquez le running, venez tester votre VMA (séance gratuite) RUN 2 CHALLENGE FFA 27 et 30 septembre Cité des Sports Entrée libre Pour connaître sa Valeur Maximale Aérobie, la meilleure chose consiste à faire un test VMA.

Cette VMA permet de définir des allures et vitesses pour les séances d’entraînement, de connaître son niveau, de connaître sa progression et

d’ estimer les objectifs envisageables en compétition.

L’Avia Club Athlétisme vous propose de faire ce test mercredi 27 et/ou samedi 30 septembre, Jean Baptiste P. vous accueillera pour un échauffement collectif avant le départ du test sur notre magnifique piste de la Cité des Sports à Issy Les Moulineaux 92, rue du Gouverneur Général Eboué Cité des Sports 92 rue du Gouverneur Général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « aviaclub1@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T18:30:00+02:00 – 2023-09-27T20:00:00+02:00

