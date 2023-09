Atelier vélo : sensibilisation à la pratique du vélo Cité des Sports, 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Atelier vélo : sensibilisation à la pratique du vélo Cité des Sports, 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 25 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier vélo : sensibilisation à la pratique du vélo Samedi 25 novembre, 10h00 Cité des Sports, 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à la Cité des Sports d’Issy-les-Moulineaux le samedi 25 novembre dans le cadre du forum Rénov’. Une animation de sensibilisation à la pratique du vélo sera proposée.

Cette animation sera composée d’activités ludiques qui permettront de partager et échanger autour des bonnes pratiques pour circuler à vélo en toute sécurité en ville : positionnement à adopter sur la voirie, réflexes pour tourner à des carrefours, prise en compte de la cohabitation avec les autres. Cité des Sports, 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00 vélo atelier GPSO Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Cité des Sports, 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux Adresse 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Cité des Sports, 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.825026;2.26669

Cité des Sports, 82 rue du Gouverneur général Éboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/