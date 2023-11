Sortie à paris cite des sciences Paris Catégorie d’Évènement: Paris Sortie à paris cite des sciences Paris, 2 décembre 2023, Paris. Sortie à paris Samedi 2 décembre, 07h30 cite des sciences sur inscriptions L’association les amis du lion d’or vous propose une sortie à paris le 2 décembre pour découvrire la cite des sciences, la vilette.

Une participation est demander pour les adultes est de 10€ et les enfants 5€.

Derouler de la sortie : 7h30 devant l’église st maurice des champs puis de 10h30 à 13h quartier libre, 13h rendez-vous devant la cité des sciences, 13h30 un superbe atelier pour les enfants jusqu’à 12 ans avec leurs parents. visite libre pour les adultes, à 16h00 un bon chocolat chaud ou un café offert pour vous rechauffer et de 17h00 à 17h30 le départ pour Lille.

Les inscriptions se fait en salle polyvalente à la mairie de quartier de saint maurice pellevoisin ce mardi 28 novembre de 14h30 à 15h30.

N'oubliez pas votre repas.

