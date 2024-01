Amazonies spatiales, rêver le futur Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 26 avril 2024, Paris.

Amazonies spatiales, rêver le futur Vendredi 26 avril 2024, 18h30 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

A mi-chemin entre l’art et la science et sous le pilotage de deux marraines d’exception – Christiane Taubira et Claudie Haigneré -, Amazonies Spatiales est une résidence d’écriture dont la mission est d’inventer les imaginaires spatiaux de demain – des imaginaires à la fois positifs et réalistes, qui prennent le contrepied des courants dystopiques. A l’occasion de la sortie du recueil de nouvelles Amazonies Spatiales, rencontrez les 15 auteurs et autrices qui ont donné vie à ces récits, ainsi que les scientifiques qui les ont accompagnés.

Au programme : présentation du livre en avant-première et séance de dédicaces, ateliers, conférences, lectures musicales et rencontres.

En collaboration avec l’institut MATRICE et en partenariat avec l’ESA et les éditions Bragelonne.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

