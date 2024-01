Intelligences artificielles : notre présent selon Asimov ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 23 mars 2024, Paris.

Intelligences artificielles : notre présent selon Asimov ? Samedi 23 mars 2024, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans ses romans de science-fiction, Isaac Asimov a anticipé les problématiques liées au développement des intelligences artificielles. Comment contrôler leurs usages pour ne pas nuire à l’être humain ? Peut-on leur accorder notre confiance ? Aujourd’hui, les performances de ChatGPT ou MidJourney remettent ces questions au cœur de notre réalité.

Projection du documentaire Isaac Asimov, l’étrange testament du père des robots de Mathias Théry (54 min, 2022), suivie d’un débat en présence du réalisateur, de Raja Chatila, chercheur émérite en robotique et Natacha Vas-Deyres, chercheuse en littérature, spécialiste de science-fiction. Séance animée par Ariel Kyrou, journaliste et écrivain.

