Biodiversité aquatique à toutes les échelles Cité des sciences et de l’industrie Paris, vendredi 22 mars 2024.

Biodiversité aquatique à toutes les échelles Les élèves partent à la découverte des écosystèmes et de leurs organismes à différentes échelles pendant une visite de l’exposition Bioinspiré.e. et par des observations du vivant. 22 mars 5 avril, les vendredis Cité des sciences et de l’industrie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T11:00:00+01:00 – 2024-03-22T13:00:00+01:00

Fin : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T16:00:00+02:00

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou, Paris 19 Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France