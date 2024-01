Finaliser sa stratégie de création d’entreprise Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mercredi 28 février 2024.

Finaliser sa stratégie de création d’entreprise 18h-20h. Cet atelier en plusieurs séances vous permettra de finaliser votre dossier de création. 28 février 13 mars, les mercredis Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Début : 2024-02-28T18:00:00+01:00 – 2024-02-28T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T18:00:00+01:00 – 2024-03-13T20:00:00+01:00

Objectifs Finaliser son dossier de création d’entreprise. Comprendre les différents statuts répandus et leurs conséquences fiscales et sociales. Savoir rédiger les différentes parties du dossier financier/business plan (Deck commercial, prévisionnel financier). Savoir structurer un plan de recherche de financement cohérent de son entreprise

Public Porteurs de projet de création ou de développement d’entreprise ayant terminé les études préalables.

Prérequis Avoir suivi la partie 1 « Les fondamentaux de la création d’entreprise » ou avoir terminé l’étude de marché et l’étude financière de son projet.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/