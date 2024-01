LES SILENCIEUSES – 2 février 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 2 février 2024.

LES SILENCIEUSES – 2 février 2024 A l’occasion du festival Orchestre culinaire, nocturne en musique. Le casque branché au son de l’un des 3 Dj’s mixant en live, vous déambulerez en musique. Vendredi 2 février, 19h00 Cité des sciences et de l’Industrie 6 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Casque sur les oreilles et verre à la main, laissez-vous emporter par l’ambiance musicale de votre choix tout en ayant un avant-goût des activités du festival Orchestre Culinaire qui se déroulera le week-end des 3 & 4 février ! Au menu des réjouissances : expositions, dégustation de crêpes pour fêter la Chandeleur… et plein d’autres surprises vous attendent lors de cette soirée gourmande !

• Eddy Flex : Dj officiel des soirées Silence Events, il mixe sur tous types de répertoires musicaux, de la house à la funk, le hip hop, le disco, la POP, la musique latine, etc.

• Mum’s : Dj incontesté du show, champion DMC, producteur et maître du scratch et du mix… il importe et développe en France le concept des soirées silencieuses.

• Laurent Mas : DJ Mas qui performe depuis plus de 15 ans sur la scène parisienne, comme au Palais Maillot, au Divan du Monde, au Moulin rouge ou au Café Oz Rooftop.

Planétarium : Cosmic Pudding (3 séances)

Animations : Dégustation de crêpes et Atelier mixologie

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

