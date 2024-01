Atelier « Viens floquer ton t-shirt » ! Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 27 janvier 2024.

Atelier « Viens floquer ton t-shirt » ! Venez découvrir comment utiliser une découpeuse vinyle et une presse à chaud et floquer vos propres t-shirts ! Samedi 27 janvier, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit dans la limite des places disponibles

A la croisée entre le monde des makers et du sport, l’équipe de La Preception vous propose de floquer vos propres t-shirt ! Venez découvrir comment utiliser une découpeuse vinyle et une presse à chaud.

Merci d’apporter vos t-shirts, tote bag ou autre textile personnalisable ainsi que vos images ou inspiration graphique.

Dans le cadre de l’événement gartuit Le Rendez-Vous des Makers au Carrefour numérique.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

