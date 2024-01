Focus Jeux vidéo saison 2, épisode 3 – Une manette dans le cartable Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 27 janvier 2024.

Focus Jeux vidéo saison 2, épisode 3 – Une manette dans le cartable Chaque mois, des spécialistes sont invités à l'e-LAB pour explorer un thème spécifique lié au jeu vidéo Samedi 27 janvier, 14h30 Cité des sciences et de l'Industrie

Peut-on apprendre avec les jeux vidéo ? Ce sacré Charlemagne n’imaginait certainement pas cela quand il a eu cette idée folle, un jour, d’inventer l’école. Pourtant, le loisir vidéoludique possède des atouts indéniables, comme sa puissance immersive ou son interactivité, qui font que la question se pose très sérieusement. On vous propose d’explorer le potentiel pédagogique des jeux vidéo avec nos invité·e·s, pour savoir si les manettes auront un jour une place dans les cartables, ou s’il vaut mieux qu’elles attendent le moment ou (mais oui, mais oui) l’école est finie !

Invité·e·s :

• Romain Vincent, professeur d’histoire-géographie

• Vanessa Lalo, psychologue clinicienne

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

