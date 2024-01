RENDEZ-VOUS DES MAKERS ! Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 26 janvier 2024.

RENDEZ-VOUS DES MAKERS ! [Appel aux Makers] À l'occasion des 10 ans du Carrefour Numérique, nous donnons Rendez-Vous aux makers le 27 janvier pour présenter vos projets lors d'un événement grand public ! ✨À tous les … Samedi 27 janvier, 00h00 Cité des sciences et de l'Industrie

Début : 2024-01-27T00:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:59+01:00

[Appel aux Makers]

À l’occasion des 10 ans du Carrefour Numérique, nous donnons Rendez-Vous aux makers le 27 janvier pour présenter vos projets lors d’un événement grand public ! ✨

À tous les makers, les esprits créatifs de la bidouille et du bricolage ! Mettez les petits copeaux dans les grands, faites scintiller vos leds et ruban RGB… à vos lasers, prêt, feu, imprimez !

C’est l’opportunité pour vous de contribuer à l’esprit du fablab, nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cet événement. N’hésitez pas à poser vos questions aux fabmanagers afin de voir comment vous pouvez présenter votre travail. Nous aurons un stand partagé pour les projets du fablab mais vous pouvez aussi proposer votre stand rien qu’à vous !

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/