À corps et à contes Cité des sciences et de l’Industrie Paris, dimanche 21 janvier 2024.

À corps et à contes 14h30 et 15h30 [SPECTACLE] La conteuse Isabelle Sauer vous propose un voyage qui nous fera courir le monde ici et maintenant ou peut-être, ailleurs il y a longtemps. Dimanche 21 janvier, 14h30, 15h30 Cité des sciences et de l’Industrie Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T14:30:00+01:00 – 2024-01-21T15:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T15:30:00+01:00 – 2024-01-21T16:00:00+01:00

Par la conteuse Isabelle Sauer

Pas plus grand qu’un pouce, avec des jambes trop longues, ou un poing de côté, tellement beau ou vraiment laid. Sous toutes ses formes le corps s’invite dans les contes traditionnels. La conteuse Isabelle Sauer vous propose un voyage qui nous fera courir le monde ici et maintenant ou peut-être, ailleurs il y a longtemps.

Dès 3 ans. Durée : 30 min.

Accès libre et gratuit.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

#NDL2024