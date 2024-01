Histoires courtes en Visual Vernacular Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 20 janvier 2024.

Histoires courtes en Visual Vernacular 16h30 [SPECTACLE] Simon Attia vous propose plusieurs courtes histoires pour vous faire découvrir cet art unique et poétique développé par la communauté sourde. Dès 5 ans. Samedi 20 janvier, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Accès libre et gratuit

Début : 2024-01-20T16:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Par l’artiste Simon Attia

Le Visual Vernacular est un art unique et poétique développé par la communauté sourde. Les histoires ne sont pas racontées avec les mots mais avec le corps. Les gestes, les expressions du visage et la langue des signes française se mêlent pour raconter des histoires accessibles à tous et toutes. A l’occasion de la Nuit de la lecture, Simon Attia vous propose plusieurs courtes histoires pour vous faire découvrir cet art unique.

Dès 5 ans. Durée : 15 min.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

