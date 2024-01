Eau, déchets : les solutions des ingénieurs Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 20 janvier 2024.

Eau, déchets : les solutions des ingénieurs La thématique Déchets, eau : les solutions des ingénieurs montre les solutions apportées par les ingénieurs pour traiter, recycler les déchets et pour recueillir, économiser, traiter, recycler l'eau.

Déchets et eau sont intimement liés. En effet, l’eau est de moins en moins pure, polluée par les micros particules de plastique, les antibiotiques, …. les différentes matières que nous rejetons, avec le réchauffement climatique ce liquide vital pour l’ensemble du vivant de cette planète se raréfie.

Comment les ingénieurs intègrent- ils ces données dans les processus de fabrication ?

Quels sont les cycles des déchets et de l’eau ?

Quelles innovations pour recycler les déchets et préserver la qualité et la quantité d’eau ?

De ces solutions dépendront le devenir des mondes animal, végétal et de l’humanité.

