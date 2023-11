L’écriture, un voyage infini Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Conférences à destination du jeune public – dès 6 ans (cycle 2)

Sur de multiples supports et de mille et une manière, l’humanité a développé la faculté d’écrire. Les scientifiques étudient encore aujourd’hui les signes sur les parois des grottes préhistoriques pour en déchiffrer le sens et savoir s’il s’agit d’une première forme écriture. L’argile, le papyrus, l’imprimerie, puis le clavier de nos ordinateurs participent de cette longue histoire. Traversons ensemble cette aventure humaine jalonnée de révolutions, de bouleversements et de nouveautés permanentes…

Loic Le Gall, auteur et professeur de typographie et de calligraphie, spécialiste des écritures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T14:00:00+01:00 – 2024-01-18T15:00:00+01:00

