Fixer les prix de vente de ses produits Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Fixer les prix de vente de ses produits 18 janvier et 15 février 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Fixer son prix de vente public est une tâche délicate, périlleuse et très stratégique. Cet atelier vous permet de découvrir les bases essentielles à l’établissement d’un tarif , et de le mettre en place avec le double objectif d’être attrayant pour le client – consommateur et rentable pour l’entreprise – le tout dans un environnement concurrentiel offensif.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93208 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T14:00:00+01:00 – 2024-01-18T17:00:00+01:00

2024-02-15T14:00:00+01:00 – 2024-02-15T17:00:00+01:00