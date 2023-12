Vous avez la parole ! Cité des sciences et de l’industrie Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Vous avez la parole ! Jeudi 18 janvier 2024, 09h15 Cité des sciences et de l’industrie Entrée gratuite sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T09:15:00+01:00 – 2024-01-18T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-18T09:15:00+01:00 – 2024-01-18T16:30:00+01:00

Programme de la matinée

9h15 -11h : présentation et échanges avec l’équipe de la Cité des sciences

À partir de 11h, nous vous proposons des animations clef en main à découvrir avant de les réserver pour vos publics.

Au choix :

11h – 14h45 en continu : Resistatou

Chutes, chocs et crash en perspective !

Fabriquez un objet qui résiste… à tout ! Facile ? À l’aide de matériaux divers, vous devrez faire preuve d’imagination et d’astuce pour protéger un objet fragile. Saurez-vous déjouer les lois de la pesanteur ? Faire preuve d’aérodynamisme ? Vaincre la Poussée d’Archimède ?

11h – 11h45 : De l’œil à l’image

Comment une image se forme-t-elle dans notre cerveau ? La vision humaine est-elle la même que celle d’une vache ou d’un renne ? Comment fonctionnent les illusions d’optique ? Venez trouver toutes les réponses à ces questions dans notre atelier sur le cerveau et la vision !

Capacité d’accueil : 30 personnes

Lieu : atelier 2 ; Balcon, niveau 2 des expositions

11h – 11h45 : Nuances végétales

Connaissez-vous les teintures et les encres végétales ? L’idée de cet atelier sera de vous faire découvrir ce monde et d’échanger avec vous sur la possibilité de proposer à vos publics plusieurs séances pendant lequel ils feront des expériences autour de cette thématique ! Cet atelier se déroule au Biolab, un espace privilégié pour manipuler et tester.

Capacité d’accueil : 15 personnes

Lieu : Biolab, niveau 1 des expositions

12h – 12h30 : Présentation générale des niveaux 1 et 2 des expositions

Expositions temporaires, permanentes, planétarium, lieux de médiation… comment se repérer dans la Cité ? Un petit tour d’horizon pour voir la Cité dans sa globalité et découvrir nos coups de cœurs : piano géant, manège inertiel et notre mangrove…

Lieu : rdv à l’hélicoptère, niveau 1 des expositions

12h – 14h : Déjeuner libre

Programme de l’après-midi

À partir de 14h, nous vous proposons des animations clef en main à découvrir avant de les réserver pour vos publics.

14h – 14h45 : Il était une fois les mathématiques

Découvrez l’histoire des mathématiques grâce au récit d’un médiateur-conteur. Vous traverserez plusieurs civilisations, chacune ayant développé des connaissances en mathématique spécifiques.

Capacité d’accueil : 30 personnes

Lieu Em23, niveau 2 des expositions.

14h – 14h45 : Nuances végétales

Connaissez-vous les teintures et les encres végétales ? L’idée de cet atelier sera de vous faire découvrir ce monde et d’échanger avec vous sur la possibilité de proposer à vos publics plusieurs séances pendant lequel ils feront des expériences autour de cette thématique ! Cet atelier se déroule au Biolab, un espace privilégié pour manipuler et tester.

Capacité d’accueil : 15 personnes

Lieu : Biolab, niveau 1 des expositions

14h – 15h : ma première conférence « L’écriture, un voyage infini »

Des gestes, des signes, des significations… l’écriture, c’est tout une histoire !

Sur de multiples supports et de mille et une manière, l’humanité a développé la faculté d’écrire. Les scientifiques étudient encore aujourd’hui les signes sur les parois des grottes préhistoriques pour en déchiffrer le sens et savoir s’il s’agit d’une première forme écriture. L’argile, le papyrus, l’imprimerie, puis le clavier de nos ordinateurs participe de cette longue histoire. Traversons ensemble cette aventure humaine jalonnée de révolutions, de bouleversements et de nouveautés permanentes…

Loic Le Gall, auteur et professeur de typographie et de calligraphie, spécialiste des écritures.

Capacité d’accueil : 30 personnes

Lieu : auditorium, niveau zéro

15h – 16h30 : Découverte de la bibliothèque et des activités pour le jeune public

Lors de cette visite, découvrez tout ce que vous pouvez faire à la bibliothèque : comment adhérer et emprunter les livres ? Quels sont les services et les ressources ? Quelles sont les offres pour le jeune public ? Cette visite se déroulera en trois temps : une visite des différents espaces, une présentation des ressources de l’espace jeunesse (livres, jeux, etc.) et une découverte des ateliers pour les familles (boites à histoires, ateliers créatifs et de construction, robots, etc.). La bibliothèque n’aura plus aucun secret pour vous.

Capacité d’accueil : 60 personnes (3 groupes de 20 personnes)

Lieu : entrée de la bibliothèque jeunesse au niveau 0

Cité des sciences et de l’industrie 30 Av. Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evento.renater.fr/survey/vous-avez-la-paroles-2-2xd5a0p5 »}]