Trainées de condensation des avions : origine et impact climatique Mercredi 17 janvier 2024, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quelle est l’origine de ces traînées de condensation blanches laissées dans le ciel par les avions ? Est-il vrai que ces traînées persistantes ont un impact climatique ? Michel Desaulty et Daniel Cariolle nous éclaireront tant d’un point de vue technique que sur l’impact climatique de ce que l’on appelle aussi les contrails.

Avec :

Michel Desaulty, membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace ; ex directeur chez Safran

Daniel Cariolle, Directeur au CERFACS

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T14:30:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

conférence aéronautique

Pixabay