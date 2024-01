Cité des enfants Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 2 janvier 2024.

Cité des enfants Lieu unique d’éveil, d’exploration et d’expérimentation, cette exposition permanente propose des activités ludiques qui favorisent le développement des enfants et leur éveil à la curiosité. 2 janvier – 14 juillet Cité des sciences et de l’Industrie Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-02T09:30:00+01:00 – 2024-01-02T11:00:00+01:00

Fin : 2024-07-14T16:45:00+02:00 – 2024-07-14T18:15:00+02:00

La Cité des enfants est composé de deux expositions distinctes de part et d’autre du hall d’accueil, l’une pour les enfants de 2 à 7 ans, l’autre pour les enfants de 5 à 12 ans. Clairement délimitées, ces expositions proposent des enjeux et des thèmes de découverte propres à chaque tranche d’âge.

Les plus jeunes aiment surtout agir sur les choses. La Cité des enfants 2-7 ans leur propose cinq thèmes entièrement dédiés à tester leurs capacités, à se découvrir, à agir sur les choses et à interagir avec d’autres enfants : Je sais faire, Je me découvre, Je me repère, J’expérimente et Tous ensemble.

A partir de 5-7 ans, l’enfant s’autonomise et développe une certaine capacité à s’extraire de son environnement immédiat pour raisonner et tenter d’expliquer le monde qui l’entoure.

Cette maturité physique et cognitive est la clé de voûte de la Cité des enfants 5-12 ans. L’initiation à une culture scientifique et technique prend désormais tout son sens.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

enfants éveil