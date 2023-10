Voyage aux frontières du Sahara Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 21 décembre 2023, Paris.

Voyage aux frontières du Sahara Jeudi 21 décembre, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée par mail pour les groupes de plus de 5 personnes uniquement.

Conférences à destination du jeune public – dès 6 ans (cycle 2)

Naturelles ou artificielles, les frontières structurent les paysages, les peuples et l’Histoire. L’histoire du Sahara et de ses frontières nous invite ainsi à voyager, à comprendre les enjeux qui l’entourent, et nous permet d’aborder des notions comme l’exploration ou la colonisation.

Camille Lefebvre, historienne, directrice de recherche au CNRS, directrice d’études cumulante EHESS, Membre du site Aubervilliers de l’IMAF

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « conferences@universcience.fr »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T15:00:00+01:00

2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T15:00:00+01:00

conférence enseignant

Getty Images