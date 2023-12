Les métiers qui recrutent : la sécurité Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 19 décembre 2023 13:00, Paris.

Les métiers qui recrutent : la sécurité Mardi 19 décembre, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

La sécurité privée, c’est 180 000 agents en France, ce qui en fait le plus gros effectif de la sécurité intérieure en France, devant la Police ou la Gendarmerie nationales. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les métiers de la sécurité privée recrutent fortement : 25 000 postes sont à pourvoir et des formations sont proposées !

Agents de prévention et de sécurité pour le contrôle d’accès et le filtrage, agents cynophiles (maîtres-chiens), agent de sûreté aéroportuaire, métiers de l’encadrement…. Un secteur qui n’est pas uniquement destiné aux hommes, puisque les femmes agents de sécurité privée sont tout autant indispensables que les hommes – afin de réaliser notamment des actes de contrôle sur le public féminin.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T16:30:00+01:00

