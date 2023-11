Rencontres littéraires science-fiction : Le space opera Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Rencontres littéraires science-fiction : Le space opera Dimanche 17 décembre, 14h00, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit dans la limite des places disponibles – réservation conseillée

Programme de l’après-midi

14h-15h30 : Table ronde «Penser le voyage spatial comme processus de création littéraire»

Intervenant.e.s : Émilie Querbalec, Pierre Raufast, Charlotte Volper.

Modératrice : Mélanie Daubié.

15h30 : Ventes/dédicaces des romans des auteurs invités.

16h30-18h : Table ronde «La science dans la science-fiction»

Intervenant.e.s : Jean Krug, Étienne Cunge et Floriane Soulas.

Modérateur : Fabrice Chemla.

18h-18h45: Dédicaces des romans des auteurs invités.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

2023-12-17T16:30:00+01:00 – 2023-12-17T18:45:00+01:00

