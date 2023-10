Les cristaux liquides, la matière dans tous ses états ! Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Les cristaux liquides, la matière dans tous ses états ! Jeudi 14 décembre, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée dans la limite des places disponibles. Réservation par mail uniquement pour les groupes de plus de 5 personnes.

Conférences à destination du jeune public – dès 6 ans (cycle 2)

Des cristaux… sous forme liquide ? Découvert à la fin du XIXe siècle, ce nouvel état de la matière est bien intrigant. Comment se comportent ces cristaux aux propriétés d’un liquide et d’un solide à la fois ?

Nombreux dans nos écrans LCD, ils trouvent aujourd’hui de nouvelles applications dans le domaine médical, technique et industriel. Venez expérimenter le frisson de la découverte scientifique, les lumières et couleurs des cristaux liquides… Une conférence pour voyager dans la physique fondamentale grâce à l’émerveillement !

Teresa Lopez-Leon, directrice de Recherche CNRS à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, accompagnée de son petit assistant scientifique Marco Phan-Lopez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T14:00:00+01:00 – 2023-12-14T15:00:00+01:00

