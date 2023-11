Forum sciences et philosophie : La violence Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Forum sciences et philosophie : La violence Samedi 9 décembre, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire pour les groupes

Le Collège international de philosophie et la Cité des sciences et de l’industrie invitent les classes préparatoires commerciales une séance spécialement conçue sur le thème de « La violence ».

Sous la responsabilité de Guillaume Artous-Bouvet, Collège international de philosophie.

Avec :

Frédéric Gros, docteur en philosophie, enseignant-chercheur au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF)

Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, spécialiste de Néandertal, Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)

François Cusset, historien des idées, professeur à l’université de Paris-Ouest Nanterre.

Séance animée par Victorine de Oliveira, journaliste à Philosophie magazine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

