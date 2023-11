LA SCIENCE EN LSF Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 9 décembre 2023, Paris.

LA SCIENCE EN LSF 9 et 10 décembre Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation SMS : 06 07 42 81 68 de 9h30 à 17h30, du mardi au samedi ou bsi.sourd@unievrscience.fr

[RENCONTRE] 2 jours de conférences et d’échanges pour les étudiants, chercheurs, professionnels sourds et interprètes ayant besoin du lexique scientifique. Sur inscription.

Samedi 9 décembre 2023

10h – 12h Groupes de travail sur la création lexicale scientifique (Réservation obligatoire)

Ou

10h – 10h30 Conférence sur l’association STIM Sourd France

10h30 – 11h Visite BSI et découvrir “Mes services”

11h – 12h Visite accompagné à l’espace Cop28, avec Crystal Elzingre-Kingue. Interprétation LSF assurée.

14h15 – 15h Conférence scientifique avec Laure LAFFONT

15h – 15h45 Conférence scientifique avec Cyril Claudet

16h15 – 17h Conférence scientifique avec Roméo Hatchi

17h – 17h30 Projection des signes créés le matin

Dimanche 10 décembre 2023

10h – 12h30 Visite des expositions au choix

14h30 – 16h30 Groupes de travail sur la création lexical scientifique

Ou

14H30 – 16h30 Visite expo FOULES

17h – 17h45 Conférence sur la synthèse des groupes de réflexion

17h45 – 18h30 Bilan du week-end

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

LSF Science

© M. Challe/EPPDCSI