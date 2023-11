Construire son identité de marque Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Construire son identité de marque Vendredi 8 décembre, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

Développer un projet, c’est aussi se différencier et travailler à sa reconnaissance dans un environnement concurrentiel.

Le “Brand” ou “Identité Marque” est la manière dont une marque souhaite être perçue par ses clients.

C’est un mécanisme éprouvé et puissant permettant :

D’affirmer de manière claire et impactante l’identité et les objectifs d’une personne physique ou morale

Construire une connexion profonde et impactante avec ses clients

Développer son Identité de marque est un processus essentiel afin de :

Mieux définir son objectif final

Mieux cerner et affirmer la manière dont le public voit notre projet

Mieux communiquer et interagir avec sa cible tout en s’alignant avec nos valeurs propres.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T13:00:00+01:00

