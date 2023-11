Compétences et publics défavorisés Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMAtlv), qui a pour objet de rendre plus accessibles tous les apprentissages aux personnes de tous âges et conditions, accorde une importance toute particulière aux personnes les plus en difficulté : celles qui sont écartées de leur lieu de vie habituel, de l’emploi ou même de la société pour toutes raisons. Dans cette conférence, nous prendrons connaissance d’actions menées auprès de certains de ces publics pour identifier des pistes communes, de nouvelles voies d’intervention et de possibles synergies. Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour faire acquérir et reconnaître des compétences auprès des publics défavorisés pour les aider à s’insérer dans la société et le monde du travail ?

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T17:30:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

