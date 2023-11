Le sol dans tous ses états [Les rendez-vous de l’urgence environnementale #2] Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le sol dans tous ses états [Les rendez-vous de l’urgence environnementale #2] 5 – 7 décembre Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Les sols forment la couche superficielle de notre planète et sont indispensables à toute vie. Singuliers, les sols sont variés et complexes. Visibles dans la nature, souvent invisibles dans nos villes, ils abritent également tout un réservoir de biodiversité méconnue.

Des chercheurs de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) présentent durant plusieurs jours leur travaux de recherches à travers des expériences, des observations et des manipulations au Biolab. Laissez-vous embarquer dans un voyage bio-physico-chimique dans les entrailles du sol.

En collaboration avec l’équipe Un chercheur une manip et en partenariat avec l’IRD

