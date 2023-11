La finance pour les non financiers Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 5 décembre 2023, Paris.

La finance pour les non financiers Mardi 5 décembre, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

La finance vous rebute, vous en ignorez ou vous n’en maitrisez pas les principaux éléments. Or vous aurez besoin d’un minimum de connaissances pour dialoguer avec les établissements financiers, demander des aides, bien gérer votre entreprise, répondre à des appels à projet, établir un prévisionnel financier, prévenir et éviter les erreurs … Cet atelier met les bases de la finance à la portée de tous et de toutes, de manière simple et concrète !

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T14:00:00+01:00 – 2023-12-05T17:30:00+01:00

