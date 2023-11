La forêt de monsieur Chip [Les RDV de l’urgence environnementale #2] Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 5 décembre 2023, Paris.

La forêt de monsieur Chip [Les RDV de l’urgence environnementale #2] 5 – 10 décembre Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Monsieur Chip est un sacré bricoleur et même un inventeur de génie ! Amoureux de la nature, il décide de s’installer en forêt pour écouter le chant des oiseaux. Mais pour construire la maison de ses rêves, il rajoute de nombreuses extensions, au risque de détruire la forêt qu’il aime tant…

Cette animation contée, adaptée du livre de Patrick Pasques, aborde avec douceur la dévastation de la nature et la folie des grandeurs des humains. Une animation à découvrir et une histoire à relire à la maison…

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T10:15:00+01:00 – 2023-12-05T10:30:00+01:00

2023-12-10T16:15:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00