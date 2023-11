Atmosphère Atmosphère Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Entre idées reçues et confusions sur les questions de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables, il est temps de mettre un peu d’ordre dans tout ça.

Partons à la recherche de notre rapport intime à la nature, de l’éco-citoyen qui sommeille en nous, qui s’éclate, qui s’interroge, qui prend du plaisir, qui doute… et qui rêve ! À partir de 9 ans

Séances : 14h30 puis 16h30

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

