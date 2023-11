Problématiques plastiques (Les rendez-vous de l’urgence environnementale #2] Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Les plastiques sont partout, à la fois très utiles et très critiqués. Si la présence de nombreux déchets plastiques dans la nature ne fait pas de doute, il y a encore peu d’études sur les effets des plastiques ou de leurs résidus sur l’environnement. Alors qu’en penser ? Explorez diverses facettes des matières plastiques pour appréhender la complexité du sujet, en ayant une vision objective et globale.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France http://www.cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

