Hyper conso show [Les RDV de l’urgence environnementale #2] Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Hyper conso show [Les RDV de l’urgence environnementale #2] 2 et 3 décembre Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dans un univers inspiré du marketing publicitaire et du jargon télévisuel, des personnages lisses et classieux mènent une danse d’adoration fascinée avec ces produits de consommation émergeant du caddy, autour d’une présentatrice-bimbo habillée de sa dernière robe-sac poubelle.

Avec un temps d’échange avec le public, pour changer le regard sur nos habitudes et trouver des alternatives de consommation en accord avec la santé humaine et planétaire.

Par la compagnie Caribou.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T14:30:00+01:00

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

spectacle