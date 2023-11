Journée nationale de la maladie de Huntington Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Journée nationale de la maladie de Huntington Vendredi 1 décembre, 09h30 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit, sur inscription

Le Centre national de référence pour la maladie de Huntington, l’Association Huntington France et les équipes de recherche fondamentale organisent, avec la Cité de la santé, la 5ème édition de la Journée nationale de la maladie de Huntington.

Présentation des travaux de recherche en cours et des nouvelles perspectives. « Mieux-vivre » avec la maladie avec des solutions médicosociales et des projets inspirants.

Huntington, Danser Malgré Moi

L’exposition Huntington, Danser Malgré Moi est le fruit d’une belle rencontre entre deux univers artistiques, la danse contemporaine pour l’association Kachashi portée par ses deux chorégraphes, Julie Salgues et Philippe Chéhère, et la photographie, pour Cléa Mbaki.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://jnhuntington2023.sciencesconf.org/registration »}] [{« link »: « https://huntington.fr/exposition-huntington-danser-malgre-moi-jusquau-26-novembre-2022-theatre-de-letoile-du-nord-paris-18eme/ »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/nos-evenements#item-grid-120260 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00

huntington santé