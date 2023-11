Découvrez les métiers des industries chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Découvrez les métiers des industries chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires Mercredi 29 novembre, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

Explorez l’environnement d’un laboratoire, familiarisez-vous avec le matériel et découvrez plusieurs appareils fréquemment utilisés. En endossant le rôle d’un chimiste, vous pourrez vous déplacer et interagir avec cet univers, vous offrant ainsi une immersion dans les métiers des industries chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires. L’expérience sera guidée par un animateur et durera entre 10- 15 minutes (2 casques de réalité virtuelle à 6 degrés de liberté seront disponibles, pour deux expériences en simultané). Un écran permettra de suivre l’expérience en collectif. Sans inscription.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/lusine-ephemere-semaine-de-lindustrie »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T10:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00

2023-11-29T10:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00