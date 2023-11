Focus Jeux vidéo saison 2, épisode 1 – Interstellaire Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Focus Jeux vidéo saison 2, épisode 1 – Interstellaire Samedi 25 novembre, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Ah, l’infini, les prairies bleues du ciel découvert amenant l’aventure et le dépaysement au sein de moult mondes étranges : telle est la promesse des jeux vidéo prenant place dans l’espace. On y voyage de planète en planète en un clic de souris, on y croise des créatures étranges et souvent belliqueuses, et les étranges objets cosmiques qui peuplent l’Univers comme les trous noirs sont autant de décors fantastiques à nos pérégrinations. À quel point ces représentations vidéoludiques de la science-fiction sont-elles réalistes ? Combien de planètes pourrions-nous potentiellement visiter dans la Voie lactée ? Un trou noir est-il vraiment un trou ? Venez trouver les réponses à ces questions et beaucoup d’autres lors de ce Focus jeux vidéo qui ira vers l’infini et au-delà.

Les invité·e·s :

David Elbaz, astrophysicien au CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives)

Aishat « Bulle » Garba, streameuse

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/evenements/saison-2-episode-1-interstellaire La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

jeu vidéo jeux vidéo

Universcience