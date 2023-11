Les violences systémiques à l’encontre des femmes (Journée d’étude) Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Les violences systémiques à l’encontre des femmes (Journée d’étude) Vendredi 24 novembre, 09h30 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Cette journée d’étude évoque l’impact de ses violences sur la santé mentale des femmes migrantes et leur accès aux droits, avec un angle qui change chaque année.

Cette année, la thématique est celle des violences systémiques à l’encontre des femmes, et notamment des violences sexuelles et sexistes.

La prévention et la lutte contre les violences systémiques envers les femmes exigent des mesures d’ordre politique, juridique, social, éducatif et médical. Les intervenants choisis permettront de rendre compte de l’ampleur de ce fléau sur la santé des femmes migrantes.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:30:00+01:00 – 2023-11-24T17:00:00+01:00

violences faites aux femmes santé mentale