Rencontre vidéo en santé mentale 23e édition 23 et 24 novembre Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit, sur inscription

Les Rencontres vidéo en santé mentale sont consacrées à la projection de films, réalisés avec et par des patients engagés dans un processus thérapeutique au sein de diverses structures de soins psychiatriques.

Elles sont organisées chaque année par un collectif regroupant la Cité de la santé, l’association Médiapsy Vidéo, avec le soutien des CEMEA, de la Fondation L’Elan Retrouvé, de l’association L’Echange, de la radio VivreFM, du Centre de Formation Saint Honoré, de l’association Le Psychodon, de l’association Vivre et du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr

2023-11-23T09:30:00+01:00 – 2023-11-23T18:00:00+01:00

2023-11-24T09:30:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

