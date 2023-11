Le portage salarial : comment facturer sans s’immatriculer ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le portage salarial : comment facturer sans s’immatriculer ? Mardi 21 novembre, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Cet atelier vous propose de découvrir les avantages du portage salarial, qui permet à une personne de proposer son travail ou de tester ses capacités à entreprendre, sans créer une véritable entreprise. Un dispositif hybride pour allier la liberté entrepreneuriale et la sécurité du salarié ou pour prendre en charge une mission, tout en conservant ses avantages sociaux et travailler avec vos clients, sans risques.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T15:00:00+01:00 – 2023-11-21T17:00:00+01:00

