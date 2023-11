Carte Blanche à Faye Formisano. Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Pour cette exposition, la galerie Art-sciences est transformée en maison hantée par le rêve, la science et notre puissance de métamorphose.

Cette exposition est-elle même un projet de métamorphose qui pose la question : Comment redonner la matière au virtuel ?

Comment transposer une oeuvre VR dans l’espace physique?

L’exposition est une installation-fiction qui se déploit à travers plusieurs médiums (un film de réalité virtuelle, une installation textile, une série de dessins) pour nous immerger dans l’espace mental de Roderick Norman, chercheur en onirogénétique – la science qu’il a fondée et qui permet d’extraire les rêves d’un squelette inconnu.

Salle 1 : Adaptation de l’oeuvre immersive dans la galerie Art-sciences

Salle 2 : Heaven in Matter, Film d’animation co-réalisé par Faye Formisano et Emanuele Coccia

