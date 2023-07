Festival Tête-à-tech (slow tech) Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Festival Tête-à-tech (slow tech) 18 et 19 novembre Cité des sciences et de l'Industrie

La tech occupe une place de plus en plus incontournable dans notre quotidien. Quelque soit les domaines, il faut toujours aller plus haut, plus loin, plus vite, au prix d’une dépense énergétique et environnemental insoutenable pour la planète. Comment penser nos usages autrement ? Comment redéfinir la place de la technologie dans nos sociétés ultra connectées ? Qu’est-ce que la slow-tech ? Propose-t-elle une alternative ou des solutions à nos besoins ? Des questions et un festival pour tenter d’y répondre. Programme détaillé à venir.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée

