Art et jeu vidéo : 50 nuances vidéoludiques – Jeu vidéo au féminin 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 12 novembre 2023, Paris.

Art et jeu vidéo : 50 nuances vidéoludiques – Jeu vidéo au féminin 2023 Dimanche 12 novembre, 15h15 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Le jeu vidéo fait appel à de nombreuses disciplines artistiques pour être créé. Petit tour d’horizon des métiers et des enjeux spécifiques dans ce domaine.

Invitées :

Lucie Viatge, Game artist

Justine Boulanger, Membre de Women in Games

Table ronde animée par Alexandra Vallaude de la Cité des sciences et de l’industrie

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/evenements/jeu-video-au-feminin-2023 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:15:00+01:00 – 2023-11-12T16:15:00+01:00

2023-11-12T15:15:00+01:00 – 2023-11-12T16:15:00+01:00

Jeu vidéo jeux vidéo

Universcience