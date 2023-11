Jeu vidéo au féminin 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Jeu vidéo au féminin 2023 11 et 12 novembre Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Comme chaque année, l’événement fait la part belle à la découverte des coulisses et des métiers de l’industrie vidéoludique, guidée par les intervenant·e·s des différentes tables rondes et ateliers de cet événement annuel.

Pour cette quatrième édition, l’événement Jeu vidéo au féminin souhaite proposer un regard un peu différent sur l’industrie vidéoludique, en braquant ses projecteurs sur les secteurs de l’édition et de la communication. Tester les jeux vidéo avant publication, les éditer et les distribuer, gérer les communautés des joueurs·euses : des professionnelles dans ces domaines spécifiques viendront partager leur expérience, et mettre en avant ces activités et métiers spécifiques souvent méconnus.

Et pour la première fois, des ateliers pratiques d’initiation permettront aux visiteurs d’expérimenter une vision du jeu plus inclusive.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/evenements/jeu-video-au-feminin-2023 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

Jeu vidéo jeux vidéo

Universcience