Business model durable Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Business model durable 9 – 23 novembre, les jeudis Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Décrire et rédiger la stratégie de son projet de création d’entreprise ou de son entreprise. Analyser sa pertinence. Comprendre les enjeux et les impacts de son modèle d’entreprise en prenant en compte les urgences climatiques ou sociales actuelles. Adapter son projet de création d’entreprise ou son entreprise pour mettre en œuvre ces changements. Présentation du Business Model Canvas. Description de son modèle économique : stratégie, valeur ajoutée, ressources, coûts et revenus. Prise en compte et recherche de stratégies d’adaptation aux attentes sociales et environnementales : sourcing, relocalisation, insertion par le travail, modèle coopératif ou communautaire…

Il sera possible de poursuivre le cours au delà de ces 3 séances, sous conditions à voir avec le Service des Cours pour Adultes de Paris.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93208 »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93208 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00