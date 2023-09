Ariane 5 : lancement sans-faute pour le James Webb Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Ariane 5 : lancement sans-faute pour le James Webb Mercredi 8 novembre, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quels défis techniques a représenté le lancement d’Ariane 5 et quels furent les premiers retours scientifiques du télescope spatial James Webb ? Isabelle Rongier et Markus Kissler-Patig nous livrent les clés techniques et scientifiques pour comprendre ce challenge.

Avec :

Isabelle Rongier , inspectrice générale d’ArianeGroup

, inspectrice générale d’ArianeGroup Markus Kissler-Patig, chef de département à la direction Sciences de l’ESA.

Séance de l’Académie de l’Air et de l’Espace

Séance de l'Académie de l'Air et de l'Espace

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00

Cnes / Esa