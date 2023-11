Les mains dans le coulis Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Les mains dans le coulis 8 – 29 novembre, les mercredis Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Passez vos fruits et légumes à la moulinette de la science. Du bécher au microscope, expérimentons ensemble au Biolab.

Atelier à destination des familles. Accès dans la limite des places disponibles (12 personnes maximum)

Inscriptions par mail à l’adresse biolab@universcience.fr jusqu’à 2 jours avant la date de l’atelier ou rendez-vous devant le Biolab 15 minutes avant le début de l’atelier.

À noter : cet atelier est plus particulièrement destiné aux enfants entre 9 et 12 ans. Il est conseillé de suivre les 4 séances mais ce n’est pas obligatoire.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00

2023-11-29T14:30:00+01:00 – 2023-11-29T16:00:00+01:00

