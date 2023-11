L’Expérience ISS – Les explorateurs de l’espace Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 7 novembre 2023, Paris.

L’Expérience ISS – Les explorateurs de l’espace 7 novembre 2023 – 7 juillet 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Assistez comme jamais auparavant à la vie en orbite des astronautes.

Voyez-les relever de rares défis : s’adapter à la microgravité, réaliser des expériences scientifiques cruciales, et réagir à des urgences potentiellement fatales. Explorez leur vie dans l’espace de manière intime, alors qu’ils partagent leurs réflexions, leurs repas et des moments de camaraderie.

Laissez-vous flotter et observez la Terre: vous ressentirez la perspective unique qu’ont les astronautes par rapport à notre monde, notre planète, et notre place dans l’univers.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T16:00:00+01:00 – 2023-11-07T16:30:00+01:00

2024-07-07T18:00:00+02:00 – 2024-07-07T18:30:00+02:00