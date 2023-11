Escape Tabac Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Escape Tabac 2 – 30 novembre Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Du 2 au 30 novembre, du mardi au samedi

Participez à l’escape game « Escape Tabac », créé par le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer spécialement pour le #MoisSansTabac.

Le concept :

Par équipe de 3 à 6 personnes, vous disposez de 45 minutes pour réaliser votre mission et vous échapper.

Votre équipe, accompagnée par un Game Master, devra trouver des objets, résoudre des énigmes, ouvrir des cadenas…

Aucune connaissance spécifique n’est requise pour participer, il faut juste de l’imagination, un soupçon de logique et un bel esprit d’équipe !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-escape-tabac-687153884767 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « En novembre 2023, venez participer u00e0 l’Escape (game) Tabac, cru00e9u00e9 par le Comitu00e9 de Paris de la Ligue contre le cancer. », « type »: « rich », « title »: « Escape Tabac », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F563185689%2F1407654817103%2F1%2Foriginal.20230727-100348?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=1%2C55%2C1586%2C793&s=c36e3683710b385a34008b4dbda9eb16 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-escape-tabac-687153884767 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-escape-tabac-687153884767 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T09:45:00+01:00 – 2023-11-02T11:00:00+01:00

2023-11-30T16:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:30:00+01:00