On ne s’étonne plus assez de marcher sur la Terre Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Imaginez un grand plan incliné. Dans cet espace, cinq personnages, se croisent et s’ignorent, confinés dans leurs trajectoires.

Absorbés par l’urgence et la banalité, ils se cloisonnent dans une vie autocentrée et virtuelle, jusqu’à ce que d’étranges déformations de la gravité viennent perturber leur quotidien.

Invitant le spectateur à regarder le cours de l’histoire et du temps sous de nouvelles perspectives, cette pièce l’incite à s’évader du plan, à réaliser que la justesse de nos relations ne peut se fonder qu’au travers de corps reconnectés à la nature, qu’on ne s’étonne plus assez de marcher sur la Terre…

(Compagnie : Simon Carrot/Tounoyante production)

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

2023-10-29T14:30:00+01:00 – 2023-10-29T16:00:00+01:00

© Simon Carrot/Tournoyante production