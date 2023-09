Expérience sonore immersive. Les Gardiens de la Montagne Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Expérience sonore immersive. Les Gardiens de la Montagne 24 – 28 octobre Cité des sciences et de l’Industrie En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Les participants découvrent un récit initiatique original, émancipateur, vécu comme un rite de passage, qui va les amener à devenir de véritables protecteur des monts enneigés.

Les participants pourront d’abord choisir une pierre qui les accompagnera tout au long de l’expérience. Puis, à l’aide de cette pierre, ils seront amenés à découvrir la beauté du minéral, et à réaliser des gestes pour invoquer le pouvoir de la montagne. Faire un cercle convoque le vent, alors qu’une vague invoque la pluie.

Lorsqu’ils auront maitrisé ce langage minéral, ils pourront enfin rencontrer la montagne tant attendue.Assis en cercle, les yeux fermés, avec un casque audio sur les oreilles, l’expérience se vit comme un voyage d’émerveillement sensoriel grâce à un son spatialisé unique, une sculpture lumineuse interactive réalisée par un artisan d’art, et d’une écriture immersive qui vous place au cœur du récit.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

2023-10-28T16:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

